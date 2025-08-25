¸×¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤Î¥À¥ó¥«¥ó¤µ¤ó ¿ÍÀ¸¤ò¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿60Ç¯Á°¤Îºå¿ÀÀï¡Ú¤½¤ÎÆü¤½¤Î½Ö´Ö¡Û
¡Ú¤½¤ÎÆü¤½¤Î½Ö´Ö¡Û
»²±¡Áª¤ËÄ©¤ó¤ÀÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹Áªµó¤ÎÎ¢Â¦¡Ä¡ÖÀ¯ºö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¡ª¡×
¡¡¥À¥ó¥«¥ó¤µ¤ó
¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¿66ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï7·îËö¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¤·¡¢ÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸×¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤ÎÍÌ¾¿Í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±¦¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ê¤¤¥À¥ó¥«¥ó¤µ¤ó¡£¿ÍÀ¸¤ò¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï60Ç¯Á°¤Îºå¿ÀÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¢£µð¿Í¤¬9Ï¢ÇÆ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÊ¿Åù¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎºÇÂç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ïºå¿À¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ14Ç¯¸å¤Î1959Ç¯1·î¡£Åö»þ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃæÎ®¤ÇÊ¿Åù¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÌÓÏ¤»³Ä®¡Êºë¶Ì¡Ë¤Î½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤ËÅìµþ¤Ë¹âÅçÊ¿ÃÄÃÏ¤¬¤Ç¤¡¢°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬Ì´¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ40Ç¯¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¹ñÅ´¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤«¤é¶âÅÄÀµ°ì¤¬µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ³«ËëÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅê¤²¤¿Ç¯¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éµð¿Í¤Î9Ï¢ÇÆ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÆÉã¤¬¸å³Ú±àµå¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢µð¿ÍÂÐºå¿À¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÉã¤Ï¥¬¥Á¥¬¥Á¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤Îº¢¤Ïµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢Àè¤´¤íË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£µï¼ò²°¤ÎÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤¿¡©¡×¤È¸À¤¨¤Ðµð¿Í¤Î¤³¤È¤À¤·¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ò3ËÜÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ÐÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦»þ¤Ï¼ç¸ì¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬¸«¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÂ¼»³¼Â¤¬Åê¤²¤Þ¤·¤¿¡£Â¼»³¤Ï¥¶¥È¥Ú¥Ã¥¯ÅêË¡¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÅê¤²¤ë¡£¤½¤ÎÅê¤²Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢É¬»à¤Ëµð¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë»î¹ç¤Ï1ÅÀ¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¼»³¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Âç¤ÎÂç¿Í¤Ç¤â¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÈá¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÏÂ¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¡¢¡Öµð¿Í¤ÎÀ±¡×¤ÎÀ±°ìÅ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÜ¤ë¤È¤Á¤ã¤ÖÂæ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£ÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Çµ¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¡¢¥Ð¥«ÌîÏº¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Í¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¼»³¤Ï¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÃæ¤Ë°¥½¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¥¸¡¼¥ó¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤«¤éÃæ³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Çµð¿Í¤¬Í¥¾¡¤·Â³¤±¡¢9Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¡£Âç¿Í¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤À¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ê¿Åù¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢±³¤Ä¤¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¶¯¤¤µð¿Í¤ò¸«¤Æ¤«¤éÈ¿¹üÀº¿À¤¬²êÀ¸¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿Í¤È°ã¤¦Êý¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢£¡Ö»Ò¶¡¤À¤«¤éµå¾ì¤ÎÃæ¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤â²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤ì°ÊÍè¡¢ºå¿À°ì¶Ú¡£¾®³Ø¹»¤Î¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¤â¾è¤ì¤¿¤«¤é¸å³Ú±àµå¾ì¤Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤À¤«¤éµå¾ì¤ÎÃæ¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤â²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ë»þ¤Ê¤ó¤«¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ÷Ï¤¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÎÁë¤ò¥½¥Ã¤È³«¤±¤¿¤é¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö8¡×¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡Ö¹âÅÄ¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÉô²°¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤éÊüÁ÷ÀÊ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ºÂ¼»³¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¹¾²Æ¡¢ÅÄÊ¥¤«¤Ê¡£Åö»þ¤Ïº£¤Î¤è¤¦¤Ë¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë²«¿§¤È¹õ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤·¤ÞÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤ÆÅÄÊ¥¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òºî¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Î»þ¤ËÊÛÏÀÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±éÌÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¾Íè¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡×¡£ËÍ¤Ï¤½¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÄÊ¥¹¬°ì¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¤½¤ì¤â¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÏÀÎ¤«¤é¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¸å³Ú±à¡¢¿ÀµÜ¡¢²£ÉÍ¤Î3¤Ä¤Îµå¾ì¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Çä¤ê¤È¤«¡£ºÇ½é¤Î¤òÇä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËµÍ¤áÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤À¤±»Ä¤·¤Æ¡¢µå¾ì¤Î°ìÈÖ¾å¤ÎÊý¤Ç¤º¤Ã¤È»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êâ¹çÀ©¤Ê¤Î¤Ë¥À¥á¤Ê¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÇ¯´Ö140»î¹ç°Ê¾å¡¢»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Åö»þ¤Î1¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤ÏÇ¯´Ö130»î¹ç¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¤Ïº£¤âËè»î¹ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï²£ËÀ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï¢¤¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡£¥È¥éÈÖ¤Îµ¼Ô¤â¤Ä¤±¤ë¤±¤É¡¢Èà¤é¤ÏÈ¬²ó¤Ë¤ÏÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤«¤éÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËµÙ¤ß¤â¤¢¤ë¤·¡£ËÍ¤Î¤è¤¦¤ËÁ´»î¹ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¤Ï²È¤Ë95Ç¯¤ÎÊ¬¤«¤éÁ´Éô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£85Ç¯¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡ÖÏ²Â®¤Î½ÕÃÄ¼£¡×¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥Ã¥È
¡¡µ²±¤Ë»Ä¤ë½Ö´Ö¤Î°ìÈÖ¤Ï85¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£ºå¿À¤Ï64Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÉé¤±¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î21Ç¯¸å¡£¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¤Ï¶¯Îõ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¾ì½ê¤Ï¿ÀµÜ¤Ç¤¹¡£ºå¿À¤Ï¶å²ó¤Ë³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢±äÄ¹½½²ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç5-5¡£°ú¤Ê¬¤±¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£³Î¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Î¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤òÈô¤Ð¤·¤ÆÃæ·Ñ¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡Åö»þ¡¢ËÍ¤Ï26ºÐ¡£ºå¿À¤ÎÄê½É¤Ï¸å³Ú±àµå¾ì¤ÈÆ»¤ò¶´¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ö¤µ¤ó¡×¤Î¿åÅç¿·»ÊÀèÀ¸¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÀµÜ¤Ç¡ÖÏ²²Ö¤Î½ÕÃÄ¼£¡×¤³¤ÈÀîÆ£¹¬»°¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ç¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀèÀ¸¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿ÀîÆ£¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡ÊÍ¥¾¡¤ò¡ËÂÔ¤¿¤»¤¿¤Ê¡¢µÇ°¤Ë¤³¤ì¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï²ÈÊõ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¤ªÊõ¤Ï¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾¾°æ½¨´î¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥ç°ËÅì¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢¾¾°æ¤µ¤ó¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤â¤¹¤Ù¤Æºå¿À¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿±ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤ÎÆüËÜ°ì¤Ï°ìºòÇ¯¤Î2023Ç¯¤Ç¤¹¡£38Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤Î¹Ã»Ò±à¡¢¼¡ÃË¤Î¸×ÂÀÏº¤È3¿Í¤Ç¼«Âð¤ÎÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢85Ç¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯Îõ²á¤®¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£Ç¯¤Ïºå¿À¤Ë¤â¤¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¶¯²á¤®¤Æ¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂ¾¤Ë¡¢1Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Î7¥«·î¤Ï143¸Ä¡Ê»î¹ç¡Ë¤Î¾®¤µ¤Ê¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï93»î¹çÌÜ¡Ê7·î29Æü¡Ë¤Ç¡¢»Ä¤ê¤â¤¦50»î¹ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤ê¡¢»î¹ç¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ä¤·¤µ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶»¤ÎÃæ¤ÏÇ®¤¤¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦½©É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡£
¢£ÃÌ»Ö»Õ¾¢¤Ë°ìÅÙ¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð
¡¡ºå¿À¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤È¤È¤â¤ËËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Õ¾¢¤ÎÎ©ÀîÃÌ»Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï4Ç¯Á°¤ËÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¥À¥ó¥«¥ó¤Î¾Ð·â²ó¸ÜÏ¿¡×¤Ç¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥À¥á¤ÊÄï»Ò¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë»þ¡¢¼«Âð¤ËÁð¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Õ¾¢¤¬¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤È¤±¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹âºÂ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¿¢ÌÚ¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈ´¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡£µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿»Õ¾¢¤Ë¡Ö¥Ð¥«ÌîÏº¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶á½ê¤Î¿¢ÌÚ²°¤Ç20ËÜ¤¯¤é¤¤¤«¤½¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Õ¾¢¤Î²È¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¿¢ÌÚ²°¤µ¤ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤éÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢¼Ö¤ò½Ð¤·¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÄí¤¬¤Ç¤¤¿¡£»Õ¾¢¤Ï¡Ö¤Ç¤«¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ð¥«¤Û¤É¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÃÌ»Ö»Õ¾¢¤ÎºÇ¸å¤ÎÄï»Ò¤ÏÎ©ÀîÃÌµÈ¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÍèÇ¯3·î¡¢¿¿ÂÇ¤Á¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°¡ÖÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈË¬¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£¡Ö2ÂåÌÜÎ©ÀîÃÌ´²¡×¤òÌ¾¾è¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò½±Ì¾¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é²¶¤ÎÌ¾Á°¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¤È¡Ä¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤â¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃÌ»Ö»Õ¾¢¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡¢¥À¥ó¥«¥ó¡¢¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¡×¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï10ËÜÌÜ¤¯¤é¤¤¤Î¼ç±éºî¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÌîÉð´ÆÆÄ¤Î2ºîÌÜ¡Ö3-4X10·î¡×¤ÇÌøÍ«Îç¤È¶¦±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍè35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î±Ç²è¤Ï²Æì¤Ë·ý½Æ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï±¿Ì¿¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÌî´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¹¤¼ê=Ê÷ÅÄ½ß¡Ë