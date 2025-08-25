◇MLB ドジャース 8-2 パドレス(日本時間25日、ペトコ・パーク)

首位パドレスとの試合に勝利し、同率首位に返り咲いたドジャース。今シーズンは序盤から投手や野手に故障者が続出し、苦戦しながらもファンの期待に応え、地区優勝へ向けて歩みを進めています。

そのチームの指揮官、デーブ・ロバーツ監督が、パドレス戦後のインタビューで、この厳しい状況の中、シーズンを通して揺るぎない信頼を置いている2人の選手について言及しました。「フレディ・(フリーマン選手)とクレイトン・(カーショー投手)の存在を挙げたい」と述べると「ベストな状態でなくても、彼らは自らの力で結果に持っていく。その姿勢はチーム全員の手本だ。チームのアイデンティティを一つ挙げるなら、あの二人だと思う」とその理由を語りました。

カーショー投手はドジャース一筋18年目でメジャー通算220勝、3000奪三振を達成している大投手です。一方、フリーマン選手は今季も打線の要として活躍。打率.302でナ・リーグトップに君臨し、この日も6回に同点の17号ソロ、7回にも18号2ランを放ち、チームの勝利に貢献するなど、いつも大事なところでチームを救ってきました。

ロバーツ監督はそのフリーマン選手が同点ソロを放ったことについて、流れが相手にあるなか「フレディが大仕事をした」と称賛。 そしてそのフリーマン選手の一発をきっかけにチームは7回にダルトン・ラッシング選手の3ランで勝ち越し、さらに9回には大谷翔平選手にも45号ソロが飛び出すなど打線が活気づきました。

ロバーツ監督は「長打は良い球を打ってこそ出る。だからその球を勝ち取らないといけない。ゾーンを広げて追い始めると、投手はさらに広げてくるので長打は減る。良いカウントを作り、良い球をもらい、ゾーンをコントロールすれば、自然と長打は出る。きょうはその点で本当に良かった」と打線復調の要因を分析しました。