『Idol Festa Attack』ABEMA配信決定 第1話ではTOMORROW X TOGETHERが“韓国カボチャ”アピール
NCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER、ZEROBASEONE、MOXSTA X、TREASUREら人気アイドルグループが出演するバラエティ番組『Idol Festa Attack』が、26日午後6時からABEMAで国内独占無料配信されることが25日、発表された。
【番組カット】韓国カボチャの販売後は…ライブを披露したTOMORROW X TOGETHER
『Idol Festa Attack』は、K-POPファンに向けたサプライズづくしのバラエティ番組。今をときめく人気アイドルグループが、ファンのリクエストに応えて韓国各地を訪れ、地域の特産品を集めたポップアップイベントを開催する。各地の魅力を発信するとともに、韓国文化の魅力を広める手伝いをする。
さらに、番組内では特別なライブパフォーマンスも披露。これまでなかなかツアーが行われなかった地方都市でのライブに大盛り上がりとなる。
26日午後6時配信開始となる第1話では、TOMORROW X TOGETHERが韓国・光州（クァンジュ）に上陸。“韓国カボチャ”のアンバサダーに任命されたメンバーは「140万個売る！」と豪語するが、ハプニングも。一筋縄ではいかないミッションとなる。
26日以降は、毎週火曜日午後6時から配信される。
