½»Âð1ÅïÁ´¾Æ¤·2¿Í»àË´¡¡20Âå¤ÎºÊ¤È¼¡½÷¡ÄÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡É×¤È»Ò¤É¤â2¿Í¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤±¤¬¤Ê¤·¡¡¼¯»ùÅç¡¦Ä¹ÅçÄ®

25ÆüÄ«¡¢¼¯»ùÅç¡¦Ä¹ÅçÄ®¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤ÏÉ×ÉØ¤È»Ò¤É¤â3¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤È¼¡½÷¤Î2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°5»þ45Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹ÅçÄ®Â¢Ç·¸µ¤Ç¡Ö·úÊª²ÐºÒ¤Ç¤¹¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç²ñ¼Ò°÷¡¦¾å¿ð´ì¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÅö»þ¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¾å¤µ¤ó¤È20Âå¤ÎºÊ¡¢Ì¤½¢³Ø¤ÎÌ¼2¿Í¤ÈÂ©»Ò1¿Í¤Î²ÈÂ²5¿Í¤¬²È¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤È¼¡½÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å¤µ¤ó¤ÈÄ¹½÷¡¢Ä¹ÃË¤Ï²Ð»ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ä²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£