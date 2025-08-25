ハイタッチ後に落ち込む

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロを放ったが、生還後に客席から野次を飛ばしていたパドレスファンとまさかのハイタッチ。MLB公式が取り上げるなど日米で話題になっていたが、その時のファンの様子を米誌が報じている。

1954年創刊の米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」は「ショウヘイ・オオタニは本塁打を打った後、野次を飛ばしていたパドレスファンに面白いジェスチャーをした」との見出しで記事を掲載。ホームラン後の振る舞いに注目していた。

さらにハイタッチしたパドレスファンの様子を紹介。「オオタニが握手を求めに近づいてきているのを見て、完全にショックを受けて驚いている様子だった」とし、さらに「オオタニが自身のホームランを祝福してバットをしまっている時に座席に深く沈み込んだ」とハイタッチ後に、絶望しているファンの様子を伝えていた。

ドジャースは連敗を止め、再びパドレスと並び西地区首位に浮上した。



（THE ANSWER編集部）