¼Ò²ñÌ±¼çÅÞÅÞ¼ó¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæ»á¤¬2025Ç¯8·î24Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò³«Éõ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2012Ç¯´¶¤ÎYouTube¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°²è¡×¡Ö¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¡×ÏÃÂê¤Ë
Ê¡Åç»á¤Ï24Æü¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤òº£Æü¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤ëÊ¡Åç»á¤Ï¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë³«¤±¤é¤ì¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¤¬3¤ÄÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¡Åç»á¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡Ä«¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢º£Æü¤â¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ù¾å¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Ê¡Åç»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¿Í·Á¤òÃÖ¤¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Î¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤é¡¢¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆó²óÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸¤â¤Î¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¸ÀµÚ¤»¤º¡£
ºÇ¸å¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤óÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Ê¡Åç»á¤Ï¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤Î¿Í·Á¤À¤±¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¡Ö»ä¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¤Ï4¤Ä¤«5¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤óÍÍÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤È¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥¬¥Á¥ã¥Ý¥ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¥¬¥Á¥ã¥Ý¥óÉÏË³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤³¤ì°Ê¾å¤¹¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î³«ÉõÆ°²è¤ËX¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î2012Ç¯´¶¤ÎYouTube¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°²è¤Ï¡×¡ÖÄ«¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤Î²¿²ó´Ñ¤Æ¤âÌÌÇò¤¹¤®¤ë£÷Â¾¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤è¡×¡Ö¡Ø¤Ï¤¤¡¢¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡¼(ŽºŽÞŽ¯)(³ä¤È¶¯¤á¤Ë´ù¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë)¡Ù¤Ç¤â¤¦¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤ó¤Î¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
