¡ÚZARD35¼þÇ¯YEAR¡Û¥â¥Î¥¯¥íÈÇ¤¬½Ð¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Äº£¤À¤«¤éÏÃ¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿½¸ÈëÏÃ¤Èºä°æÀô¿å¤ÎÌ¥ÎÏ
¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¢¥Õ¥¡¥ó·Ý¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Ä¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÎÉ±¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡Ç07Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºä°æÀô¿å¡Ê¤¤¤º¤ß¡Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯40¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡Ç91Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø£Ú£Á£Ò£Ä¡Ù¡£ÍèÇ¯£²·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ØZARD -MONOCHROME-¡Ù¡ØZARD -COLORS-¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯£²·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢Âçºå¤Ç¥Û¡¼¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡í£Ú£Á£Ò£ÄÇ®¡í¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢£Ú£Á£Ò£ÄºîÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚ¸¬°ì»á¡¢£Ú£Á£Ò£Ä¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤»á¡Ê¡Ø£×¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù¡¦45¡Ë¡¢²Î¼ê¤Ç²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃæ¾¡Ê¤Á¤å¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¥¿¥«¥Î¥ê»á¡Ê41¡Ë¤Î£³Ì¾¤¬¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤·¤¿¤¤£Ú£Á£Ò£Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥â¥Î¥¯¥íÈÇ¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿ÍýÍ³
¡½¡½ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï£¶·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤òÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÎëÌÚ¡§À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë£¹È¢Ê¬¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Á°¤ÏÄ¹¸ÍÂç¹¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÀïÎ¬Åª¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¡íÈþ¿Í¤Ë¸«¤¨²á¤®¤Ê¤¤¡í¤è¤¦¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÉú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ê¼Ì¿¿¤ä²£´é¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¡¢ÌÜÀþ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢É½¾ð¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£
Ãæ¾¡§¥Õ¥ë¥«¥é¡¼ÈÇ¤È¥â¥Î¥¯¥íÈÇ¤Î£²ºýÆ±»þÈ¯Çä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Î¥¯¥íÈÇ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¥«¥é¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ç90Ç¯ÂåÅö»þ¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶Ã¤¤¤Æ¡¢¡Ç08Ç¯È¯Çä¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZARD Request Best ¡Ábeautiful memory¡Á¡Ù¤ä¡¢¡Ç16Ç¯È¯Çä¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZARD Forever Best ¡Á25th Anniversary¡Á¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¡¢¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢¥â¥Î¥¯¥íÈÇ¤È¥«¥é¡¼ÈÇ¤Î£²¼ïÎà¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºä°æ¤µ¤ó¤Ï¡í£Ú£Á£Ò£Ä¡í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅ°Äì¤·Â³¤±¤¿
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢É¾ÏÀ²È¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÀþ¤Ç£Ú£Á£Ò£Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎëÌÚ¡§ºä°æ¤µ¤ó¤Ï¡í£Ú£Á£Ò£Ä¡í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÅ°Äì¤·Â³¤±¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Á³¸÷¡×¡ÖÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¡×¡Ö²£´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Îºä°æ¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÃý¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡ÖÑ³¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤Ë¸«¤ë¤È¡Ö£Ú£Á£Ò£Ä¤Îºä°æÀô¿å¤À¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾¡§³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â°ì´Ó¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Û¤É³Î¸Ç¤È¤·¤¿J-POP¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ç90Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æü¾ïÅª¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Î¶Ê¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÎÌ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£J-POP¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Î»ì¤Î¤Ï¤á¹þ¤ßÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³×¿·Åª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ç80Ç¯Âå¤Î³Ú¶Ê¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸Ë¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶èÀÚ¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ØÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Î¥µ¥Ó¤Î¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤Æ¤â¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡×¡Ö¤Ê¤ì¤Æ¤Æ¤â¡×¤È¶èÀÚ¤Ã¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¼ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥Ý¥Ã¥×¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ïºä°æ¤µ¤óÆÈÆÃ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¥ó¡§³ØÀ¸»þÂå¡¢20Âå¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í»þÂå¡¢30Âå¤Î·ëº§À¸³è¡¢40Âå¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤Ë¤ÏÌ¼¤¬Æó¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿´¤ò°é¤Æ¤ë»Ø¿Ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ä°¤¯£Ú£Á£Ò£Ä¤â¤¹¤´¤¯¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£
¤³¤ì¤«¤é50Âå¡¢60Âå¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢£Ú£Á£Ò£Ä¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ê¡Ç94Ç¯È¯Çä¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯8·î22¡¦29Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê