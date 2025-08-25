日清「カップヌードル 魚豚」発売 - 鯖節×豚骨の濃厚Wスープでつけ麺のような味わい
日清食品は8月25日、「カップヌードル 魚豚(ぎょとん)」(希望小売価格236円/税別)を全国で発売した。
「カップヌードル 魚豚」(希望小売価格236円/税別)
「カップヌードル」の"クセ旨"シリーズは、「特製チーズパウダー」でまろやかに仕上げる「欧風チーズカレー」や、"ザクザク""ドロドロ"とした質感が楽しめる「辛麺」など、味わいや食感にひとクセある"旨さ"で人気を集めている。
今回、新たなラインアップとして、つけ麺の王道フレーバーである"魚介豚骨"を「カップヌードル」流にアレンジした商品が登場した。
鯖節と豚骨を使用した"濃厚Wスープ"は、力強い風味とコク深い旨みが特長で、仕上げに「ザラザラ追い魚粉」を加えれば、魚粉の旨みと"ザラザラ"とした質感が際立つ。濃厚なスープと麺が絡み合い、まるでつけ麺を食べているかのような味わいが楽しめる。具材の"謎肉"、ネギ、タマネギ、赤唐辛子が食感と風味のアクセントとなっている。
