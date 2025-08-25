AKB48が公式Instagramを更新。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架との集合ショットを投稿した。

【写真】AKBポーズを作って、AKB48のメンバーたちとの集合ショットを公開したMrs. GREEN APPLE

■AKB48との集合写真でミセスの3人が“AKB”ポーズ！

8月22日に放送された『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に、AKB48、Mrs. GREEN APPLEが出演。AKB48は、レジェンドOGの前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃を加えた選抜メンバーで出演し、「Everyday、カチューシャ」と最新シングル「Oh my pumpkin!」の2曲を披露。Mrs. GREEN APPLEは最新曲「夏の影」をテレビ初披露した。

AKB48公式Instagramに「なんと!! Mrs. GREEN APPLEのみなさんとお写真撮らせていただきました AKBポーズも作ってくださいました ありがとうございました」コメント。藤澤が“A”（Bっぽく見えるが）、大森が“K”、若井が“B”を手で作り、3人の後ろにAKB48のメンバーが手でハートを作ったり、両手を広げたりしてポーズを取っている集合写真を披露した。

SNSには「夢みたいな写真で最高です！」「前田のあっちゃんも大森のもっくんも映ってるなんて！」という声のほかに、「涼ちゃん、それ“B”だよ」という藤澤の手で作ったアルファベットへのツッコミの声も多く集まっている。

■高橋みなみ「もっちゃん（もっ様）と」と2ショットを報告

また、高橋は自身のInstagramに大森との２ショットを公開。「もっちゃん（もっ様）とまさか歌番組で共演できるなんて！嬉しかったなー」とコメント。続けて「2016年に対談させてもらった時から本当に変わらずナイスガイ 優しい面白い歌うますぎ天才『夏の影』素敵だった」と記した。