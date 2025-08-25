JO1新冠番組『JO1のSURVIVAL DICE』配信決定！番組の様子を一部公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1の新冠番組『JO1のSURVIVAL DICE』が、9月25日より映像配信サービス「Lemino(R)」にて独占配信されることが決定。併せて、配信に先がけて場面写真が公開された。

■JO1が、失敗したら即退場のサバイバルゲームに挑戦

「Lemino(R)」では、8月7日より「LAPONE×Lemino」第2弾としてLAPONE所属アーティストの最新冠番組の順次提供中。

9月25日にスタートする『JO1のSURVIVAL DICE』では、メンバーの顔が貼られたダイスを転がし、自分の顔が出たメンバーが過酷なミッションにチャレンジ。成功すれば生き残り、失敗したら即退場のサバイバルゲームに挑む。

今回は番組の様子を一部公開。番組キービジュアルや予告映像は、後日公開される。

なお、本番組は、第1話は広告付き無料配信にて楽しめる。

■配信情報

Lemino(R)『JO1のSURVIVAL DICE』（全6話予定）

#1：09/25（木）19:00～

#2：10/02（木）19:00～

#3：10/16（木）18:00～

※#4以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で発表

※#1は広告付き無料配信、#2以降はLeminoプレミアムにて配信

出演者：JO1 他

■関連リンク

「LAPONE×Lemino」特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-LAPONElp-0825

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/

■『JO1のSURVIVAL DICE』場面写真