JO1新冠番組『JO1のSURVIVAL DICE』配信決定！番組の様子を一部公開
JO1の新冠番組『JO1のSURVIVAL DICE』が、9月25日より映像配信サービス「Lemino(R)」にて独占配信されることが決定。併せて、配信に先がけて場面写真が公開された。
■JO1が、失敗したら即退場のサバイバルゲームに挑戦
「Lemino(R)」では、8月7日より「LAPONE×Lemino」第2弾としてLAPONE所属アーティストの最新冠番組の順次提供中。
9月25日にスタートする『JO1のSURVIVAL DICE』では、メンバーの顔が貼られたダイスを転がし、自分の顔が出たメンバーが過酷なミッションにチャレンジ。成功すれば生き残り、失敗したら即退場のサバイバルゲームに挑む。
今回は番組の様子を一部公開。番組キービジュアルや予告映像は、後日公開される。
なお、本番組は、第1話は広告付き無料配信にて楽しめる。
■配信情報
Lemino(R)『JO1のSURVIVAL DICE』（全6話予定）
#1：09/25（木）19:00～
#2：10/02（木）19:00～
#3：10/16（木）18:00～
※#4以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で発表
※#1は広告付き無料配信、#2以降はLeminoプレミアムにて配信
出演者：JO1 他
■関連リンク
「LAPONE×Lemino」特設サイト
https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000026/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202508_nr-LAPONElp-0825
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/