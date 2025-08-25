25日15時現在の日経平均株価は前週末比186.96円（0.44％）高の4万2820.25円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は779、値下がりは772、変わらずは66。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を98.26円押し上げている。次いでリクルート <6098>が37.38円、アドテスト <6857>が31.06円、信越化 <4063>が23.64円、ファストリ <9983>が21.88円と続く。



マイナス寄与度は28.5円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が24.31円、ＫＤＤＩ <9433>が21.88円、バンナムＨＤ <7832>が17.02円、セコム <9735>が10.67円と続いている。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、機械、ガラス・土石と続く。値下がり上位には電気・ガス、倉庫・運輸、空運が並んでいる。



※15時0分15秒時点



株探ニュース

