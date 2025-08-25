「Kis―My―Ft2」の二階堂高嗣（35）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大先輩の大物アイドルとの思い出を明かした。

この日は同グループの宮田俊哉、千賀健永とそろって登場。「意外と上下関係厳しいっぽい」とのイメージを振られると、3人共に「〇」の札を掲げてみせた。

二階堂は忘れられない先輩との思い出として「嵐」松本潤からライブ演出で予想外の言葉があったと明かされると、「『WE ARE! 』っていうライブで、STARTO ENTERTAINMENTのタレントが集まってライブをやったことがあって、その時、松本潤さんが総合演出」と回顧。

「その時全タレントを松本さんがみてくれるんですよ。こここうした方がいい、こんな演出があるよ、こうじゃないかっていうのも相談に乗ってくれたりとか」と続けると、「その中でキスマイの『FIRE BEAT』っていう曲で、ジャンプアップって下、床からジャンプして、出てくるのがあるんですけど」と振り返った。

その際メンバーはいつものライブでやっているタイミングで飛んだとしたが、「そしたら松本さんが前で見てて、“もうちょっと後ろの音の方が気持ち良くない？”」とアドバイスが。

「あれ、その音ってやったことないんですけど、僕らのライブではいつもここです」と伝えたが、松本からは「“初めて見たお客さんとか、僕は初めて見るから、もうちょっと後ろの音の方が抜けてくるし、そこで出た方が多分気持ちいいと思うから、じゃあ、今回はこの音で、飛んでくれない？”って」との説明があったとした。

「うわあ、なるほど。じゃあ、今後、僕らでライブやるときもちょっとずらしてみたりとか、ちょっと前倒ししてみたりとかっていうのは、凄い勉強になりました」と二階堂。

MCの「ハライチ」岩井勇気が「実際やってハマってたんですか」と確認すると「ハマってました」と明言した。

「最初はやっぱり気持ち悪かったんですよ。飛んだことがないから、その音で。ただ、やっていくうちに、映像で見て、あ、確かに音抜けるなって」と感心したという。

事務所の先輩から具体的なアドバイスは結構あるのかと問われると「いや、でも松本さんが一番やっぱ一番結構近々に見てくれてますね。まあ、他の先輩ももちろんいますけど」と語った。