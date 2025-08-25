¥é¥¤¥¹ÅÄ½ê¡¡ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¥Ý¥¿¡×½Ð±éÃæ¤ÎÁêÊý¡¦´ØÄ®¤Ë¡Ö¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤â¡Ä·Î¸Å¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÇÃç´Ö¤Ï¿´ÇÛ¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤·¤º¤ë¡×¡Ö¥é¥¤¥¹¡×¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡×¤Î3ÁÈ¤«¤é¤Ê¤ë±é·à¥Á¡¼¥à¡Ö¥á¥È¥í¥ó¥º¡×¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç9·î10Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖºä¥ì¥Ã¥É¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡ÖNo¡¡Sing¡¤No¡¡End¡ª¡×¤Î·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÂè1²ó¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤¬9²óÌÜ¡£¥é¥¤¥¹¤Î´ØÄ®ÃÎ¹°¤ÏÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ë¥í¥óÌò¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤Î¤¿¤áµÙ±é¡£Âå¤ï¤ê¤Ë½é¤ÎµÒ±é¤È¤·¤Æ½÷Í¥¤ÎÀî¾åÍ§Î¤¤ÈÊ¡°æ²Æ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡´ØÄ®¤¬¥á¥È¥í¥ó¥º¤ÎÉñÂæ¤òµÙ±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÊý¤ÎÅÄ½ê¿Î¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥á¥È¥í¥ó¥º¤ÎÊý¤¬Àè¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÁêÊý¤ÎÁªÂò¤Ë¶ì¸À¡£¡Ö´ØÄ®¤Ï¡È¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥È¥í¥ó¥º¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä¡Ê´ØÄ®¡Ë¤Î¥í¥óÌò¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬·Ý¿Í¤Î´Ö¤Ç¡È¼Ì¿¿¤Ç°ì¸À¡É¤Î¤ªÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡È¥Í¥¿°·¤¤¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¡£¤·¤º¤ë¤Î½ã¤Ï¡ÖÏÃ¤ËÊ¹¤¯¤È¥²¥Í¥×¥í¡Ê¸ø³«·Î¸Å¡Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£´ØÄ®¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¥á¥È¥í¥ó¥º¤Î·Î¸Å¾ì¤Ë¼êÅÚ»º¤ò»ý¤ÁË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤Î»ù¶ÌÃÒÍÎ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÅÄ½ê¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£½ã¤â¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÌÁÍ§¤ÎÊ³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¥á¥È¥í¥ó¥º¤Î¸ø±é¤ÏÆ±½ê¤Ç9·î28Æü¤Þ¤Ç¡£