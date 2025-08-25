◇ナ・リーグ ドジャース 8―2 パドレス（2025年8月24日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦の9回に松井裕樹投手（29）から出場4試合ぶりの一発となる45号ソロを放ち、フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）とリーグトップに並んだ。

この日は両リーグトップに立つマリナーズのカル・ローリー捕手（28）が48、49号と2打席連続本塁打を放ち、捕手としてのシーズン最多本塁打記録を樹立。大谷を含め今季45本塁打以上は3人となった。

米データサイト「オプタ・スタッツ」によると、9月よりも前に3人以上が45本塁打に達したのは大リーグ史上3度目。1998年にマグワイア（カージナルス）、グリフィー（マリナーズ）、ソーサ（カブス）、ボーン（パドレス）の4人、2001年にはボンズ（ジャイアンツ）、ソーサ、ゴンザレス（ダイヤモンドバックス）の3人が達成していた。

ナ・リーグの本塁打王争いは大谷とシュワバーの一騎打ち。ア・リーグは2位がヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の40本塁打で、ローリーが9本差で独走している。