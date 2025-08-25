¥Ý¥Á¥¿¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ãÅÐ¾ì¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥°¥Ã¥º
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2025Ç¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ý¥Á¥¿¤ä¥Ç¥ó¥¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¦Ãå¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ð¤«¤ê¡£
¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥°¥Ã¥º
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥·¥Í¥Þ 4-D ¥¹¥È¥¢ ¤Û¤«
¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó T¥·¥ã¥Ä
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£
¥Ç¥ó¥¸¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥Á¥¿¡¡¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Ý¥Á¥¿¤¬¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ð¥±¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡£
¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤ï¤¤¤µ¥¢¥Ã¥×¡õ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î±Ç¤¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥°¥Ã¥º2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
©Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦MAPPA
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ý¥Á¥¿¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ãÅÐ¾ì¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.