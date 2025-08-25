¡È¥Ý¥Á¥¿¤Þ¤ó¡É¤Ï¥¥Î¥³¡õ¥Ù¡¼¥³¥óÆþ¤ê¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥á¥Ë¥å¡¼
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2025Ç¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Õ¡¼¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥Û¥é¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤âËþÅÀ¡£
¥Ý¥Á¥¿¤ä¥Ç¥ó¥¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¡¼¥¯¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥·¥Í¥Þ 4-DÁ° ¥Õ¡¼¥É¥«¡¼¥È
¥Ý¥Á¥¿¤Þ¤ó ¡Á¥¥Î¥³¡õ¥Ù¡¼¥³¥ó¡Á
¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¡Ö¥Ý¥Á¥¿¡×¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤Þ¤ó¡×¤Ë¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¥Î¥³¡õ¥Ù¡¼¥³¥ó¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£
¤«¤ï¤¤¤µ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¥Ñ¥¤
¥Ç¥ó¥¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢»É·ãÅª¤Ê¥Á¥ç¥ê¥½¡¼Æþ¤ê¥Ñ¥¤¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥Á¥ç¥ê¥½¡¼¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óµ¤Ê¬¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
©Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦MAPPA
