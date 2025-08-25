¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2025Ç¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¥×¥í¥À¥¯¥È»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿©¤ÙÊâ¤­¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¤¬ÀªÂ·¤¤¡£

»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢±Ç¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»É·ãÅª¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù

 

¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×

 

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

 

ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼

 

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥É¥Ã¥° ¡Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡õ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡Á

 

¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¡¼¥º¤¬Íí¤à¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡£

¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥Ñ¥ó¥¯¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¤Î¥Á¥­¥ó¡õ¥Á¡¼¥º¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼

 

¥Á¡¼¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡È¶¸µ¤¡É¤¬Àø¤à¥á¥Ë¥å¡¼¡£

¥³¥¯¿¼¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼

 

´Å¤µ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥­¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡£

¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÇÉ¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹ ¡Á¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡Á

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ç¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Á¥å¥ê¥È¥¹¡£

¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£

 

¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼ ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼

 

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥±¡¼¥­ ¡Á¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Á

 

¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤Î»Ñ¤ò¥±¡¼¥­¤ÇºÆ¸½¡£

çõ¤Î´Å¤µ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£

 

¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥µ¥¤¥³¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥±¡¼¥­ ¡Á¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡Á

 

¥À¡¼¥¯¤Ê¥µ¡¼¥«¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎËÜ³Ê¥±¡¼¥­¡£

²Ò¡¹¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬´®Ç½¤Ç¤­¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£

 

¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¥Õ¡¼¥É¤â¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×¤Þ¤È¤á appeared first on Dtimes.