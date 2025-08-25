¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Õ¡¼¥É¤â¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×¤Þ¤È¤á
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2025Ç¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¥×¥í¥À¥¯¥È»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿©¤ÙÊâ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢±Ç¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»É·ãÅª¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥Ñ¥ó¥¯¡¦¥É¥Ã¥° ¡Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡õ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡Á
¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¡¼¥º¤¬Íí¤à¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡£
¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥Ñ¥ó¥¯¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥½¥¦¥ë¤Î¥Á¥¥ó¡õ¥Á¡¼¥º¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼
¥Á¡¼¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡È¶¸µ¤¡É¤¬Àø¤à¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¥³¥¯¿¼¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¦¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼
´Å¤µ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡£
¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬³Ú¤·¤¤¡¢Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÇÉ¥Õ¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥å¥ê¥È¥¹ ¡Á¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡Á
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Á¥å¥ê¥È¥¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡¦¥Ö¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼ ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¦¥±¡¼¥ ¡Á¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Á
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤Î»Ñ¤ò¥±¡¼¥¤ÇºÆ¸½¡£
çõ¤Î´Å¤µ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥µ¥¤¥³¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥±¡¼¥ ¡Á¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¡Á
¥À¡¼¥¯¤Ê¥µ¡¼¥«¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎËÜ³Ê¥±¡¼¥¡£
²Ò¡¹¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Ï¥ß¥¯¥Þ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Õ¡¼¥É¤â¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×¤Þ¤È¤á appeared first on Dtimes.