100均で買えるってホント！？【セリア】見つけたら即カゴ♡「キャラグッズ」

日常に“かわいい”を取り入れたい人は、【セリア】を要チェック！ 110円で、キュートなキャラグッズを手に入れられるのは見逃せないかも。今回編集部がピックアップしたのは、バッグや鍵に付けるだけでテンションが上がりそうなキーホルダーとチャーム。デザイン性だけでなく、使い勝手の良さや機能面でも優秀そうなアイテムです。

見た目も機能も◎なベイマックスキーホルダー

【セリア】「リフレクターキーホルダー/ベイマックス」\110（税込）

キャッチーな赤いハートの中に、ひょっこりと浮かび上がる「ベイマックス」が愛らしいキーホルダー。持っているだけで気分が上がるビジュアルながら、夜道で光を反射するリフレクター仕様で安全面でも頼れる存在です。バッグやポーチに付けやすく、デイリー使いはもちろん旅行やイベントにもぴったり。

多用途で活躍しそうなプーさんチャーム

【セリア】「プー メタルチャーム」\110（税込）

優しいタッチで描かれたプーさんが、手のひらサイズのメタルチャームに。ゴールドカラーの金具がほどよく上品で、お値段以上の高見えを叶えてくれそうです。バッグやポーチに付けてアクセントにするのはもちろん、ティーバッグの紐に付ければ落下防止アイテムとしても活用できます。全4種を集めて、つなげて楽しむのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。