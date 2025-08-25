ソプラノ歌手でオペラ芸人として活躍していたミッチェル（本名栗林美智瑠＝くりばやし・みちる）さんが子宮体がんのため、都内の自宅で逝去したことが２５日、分かった。所属の吉本興業が発表した。満４７歳。葬儀・告別式はすでに近親者で執り行い、後日、お別れの会を開く予定。

ミッチェルさんは１９７８年７月１日生まれ、静岡県出身。２歳半からピアノを始め、高校、大学では声楽を学んだ。在学中から音楽家として活動し、卒業後は二期会オペラストゥーディオ予科を上位の成績で終了。その後もオペラ歌手としてだけではなく、幅広いジャンルの歌い手として、ウィーンでの交流コンサートや全国６００を超える小中高校での公演など、さまざまなコンサートやライブに出演した。

またシンガー・ソングライターのカノン氏のバックコーラスを６年間務めたほか、小澤征爾音楽塾にも参加し、「カルメン」をはじめ、オペラ３作品にも出演。２０１０年には日本卓球連盟ＪＴＴＡ決勝戦で国歌斉唱を担当したほか、作詞家としても活躍した。

１９年には４０歳でＮＳＣ（東京２５期）に入学。同期生から「２５期の母」と親しまれた。卒業後は音楽家からの愛称である「ミッチェル」の芸名で芸人としても活動し、配信アプリ「１７ＬＩＶＥ」内で開催された「よしもと１００人ライバープロジェクト『イチナナ−１グランプリ』」で２位の成績を収めるなど、多彩な才能を発揮した。

２４年３月に吉本のＷＥＢメディア「ＦＡＮＹマガジン」のインタビューで、子宮体がんステージ４のＢと宣告されたことを公表。医師から「手術をしても５年生存率は２０％です」と告げられた際、「この２０％にあなたがなればいいんですよ」と言われ「その言葉に目からウロコというか、感動しました。２０％でも可能性があるのだったら、私は前を向いていきたい。だって、音楽家としても芸人としてもまだまだ成し遂げたいことがたくさんあるのだから」と力強く語っていた。

その後も闘病を続けながら活動していたが、７月８日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」への出演が最後の芸能活動になった。