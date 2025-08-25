◇第７７回全日本大学準硬式野球選手権大会 ▽決勝 中大５―２立大（２４日・円山）

２連覇に挑む中大と、創部８５年で初優勝を狙う立大との決勝戦は、５―２で中大が勝利。同校史上４度目の大会連覇となった。

相手の失策で１点を先制し、なおも２死一、三塁の好機で、６番・大森燦（２年＝山梨学院）。「先輩方が繋いでくれたチャンスだったので、絶対に１本出す気持ちで入りました」と、右中間を破る適時三塁打で立大を突き放した。大会直前の秋田合宿では、長打を意識するあまり絶不調に陥り、スタメン落ち。それでも、初心に帰ってピッチャー返しを意識した練習に取り組み調整を続け、大一番で今大会初スタメン。勝負強さで起用に応えた。

先発投手は３年生の三浦凌輔（能代松陽）。前日の同志社戦ではエース大山北斗（４年＝興南）が奮闘し、「決勝は自分が抑えて、２連覇してやるぞと考えていました」と、強い気持ちでマウンドに上がった。不運な安打もありリズムに乗りきれなかったが、それでも６回無失点と好投し勝利を呼び込んだ。８回途中からは大山が登板。「最後を任せてもらえてうれしい」と９回を３人で締め、２年連続の胴上げ投手となった。

小泉監督は、「選手冥利に尽きる。選手が本当によく頑張ってくれて感謝しかない」と、春リーグを制し全日本連覇を成し遂げた選手たちをたたえた。