Photo: SUMA-KIYO

サングラスを頭にかけておいたら、うっかり落としてキズがついてしまった……なんて経験はありませんか？

僕も気をつけてはいるんですが、ついやってしまうんですよね。とはいえ、少し外しておきたいときに、いちいちバッグにしまうのも面倒で……。

胸ポケットにINできる

Photo: SUMA-KIYO

そんな「落としやすい、しまいにくい」という悩みを解決してくれたのが、カリフォルニア発のアイウェアブランド「ROAV GALAXY」から発売されているこの「TUBE」（税込 2万7500円）。

一見するとごく普通のサングラスですが、独自開発のヒンジによってフレーム全体を折りたためるというユニークな構造を備えているんです。

Photo: SUMA-KIYO

折りたたみ方は、テンプル（つる）を内側に折り込み、さらにブリッジ部分を畳むだけ。わずか数秒で手のひらより小さくなります。

しかも折りたたんだときの厚さはたったの8mm。世界最薄クラスといわれるのも納得です。

Photo: SUMA-KIYO

ここまでコンパクトになれば、胸ポケットやパンツのポケットに余裕ですっぽり。

頭に置いて落とす心配もなくなり安心…と思いきや、存在感が薄すぎて「あれ、サングラス持ってきたっけ？」と不安になる新たな悩みができました（笑）。

薄くても丈夫

Photo: SUMA-KIYO

フレームまで徹底的に薄く仕上げられているのも「TUBE」の大きな特徴。レンズを除いた重さはわずか15g、厚みはたったの0.6mmという極薄設計です。

その薄さから「壊れやすいのでは？」と思うかもしれませんが、心配ご無用。堅牢なステンレスを採用し、薄さと強度を両立させているので、ちょっとした衝撃で壊れるような頼りなさは一切ありません。

Photo: SUMA-KIYO

また、コンパクトに収納できるシリコン製のケースも付属しているので、バッグなどに入れて持ち運ぶときも安心。

オプションで販売されている「PU leather pouch」（税込 2750円）という革製のケースも一緒に購入したのですが、シンプルながら高級感のある仕上がりで、所有欲をいっそう満たしてくれました。

すべてのレンズが偏光＆UV99%カット

Photo: SUMA-KIYO

レンズは、なんと11種類ものバリエーションが用意されており、自分好みの透過率や色味を選ぶことが可能。もちろん、紫外線は99%カットです。

しかも、すべてのレンズが光の乱反射を抑えて水面のギラつきなどを軽減してくれる偏光仕様になっているため、魚釣りなどのアウトドアでも重宝しています。

Photo: SUMA-KIYO

お値段は少しお高めですが、世界最薄クラスのコンパクトさに、全モデル99%UVカットや偏光レンズという贅沢な仕様を兼ね備えていることを考えれば、むしろお安く感じるほど。

「頭の上に置くとつい落としてしまう」「常に持ち歩きたいけど荷物になるのは嫌だ」そんなぼくと同じ悩みを持つ方は、「ROAV GALAXY」のサングラスはきっと手放せない相棒になってくれるはずです。

Source: ROAV GALAXY