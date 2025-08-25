◇第７７回全日本大学準硬式野球選手権大会 ▽決勝 中大５―２立大（２４日・円山）

両手を高々と突き上げたその表情は晴れやかだった。８回途中からマウンドに上がり、９回を締めたエース・大山北斗（４年＝興南）。「２年連続で最後を任せてもらえてうれしい」と昨年に続き、今年も胴上げ投手となった。今大会に向け１２ｋｇほど体重を増やし、球速と安定したコントロールを追求。球質も投球術も成長した姿を見せつけた。

初戦から厳しい戦いの連続だった。１回戦は１０年連続出場の中京大。続く２回戦は関東王者の明大、３回戦は昨秋リーグ戦の王者・国士舘大。準決勝は、昨年の全日本大会ベスト８で今年の関西選手権を制覇した同志社大。かつてないほど過酷な道のりを制した。大山は「最初トーナメント表を見たとき絶望しました」と振り返ったが、「強い相手を倒して優勝したらより意味がある」と、準硬式野球人生の集大成を連覇で飾った。

かつて小泉監督自身も、２連覇を目指した時の主将。のしかかる重圧や、苦しみは経験してきた。だからこそＭＶＰにあげたのは、精神的支柱としてチームを支えた相野七音主将（４年＝花巻東）だ。全日本大会が近づき、もがき苦しむ姿は監督の目にもしっかりと焼き付いていた。

相野主将がキーポイントにあげたのは、春の関東大会で敗れた明治との３回戦。「同じ相手に２度は負けられない」と、王者の意地を見せた。練習から、学年の壁をなくしミスを強く指摘しあえるチーム作りで一体感が生まれ、“４年生のために”と結束力が強まった。「自分たちの野球をしていれば絶対に負けない」意識をチームに植え付け、絶対王者を大会連覇に導いた。

奇しくも前日２３日には、小泉監督の母校である沖縄商学が夏の甲子園で初優勝。仲間から「次は中大で」とプレッシャーのかかる中、「挑戦できる立場にあったので、なんとか勝利をと意気込んでいた」と、最高の結果に安堵（あんど）の表情を浮かべていた。