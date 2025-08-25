【アスレチックランドゲーム SASUKE】 8月28日～予約受付開始予定 10月下旬 発売予定 価格：4,950円 対象年齢：5歳～ プレイ人数：1人～数人用

タカラトミーは、「アスレチックランドゲーム SASUKE」を10月下旬から発売する。価格は4,950円。「タカラトミーモール」では8月28日から予約受付を開始する予定。

本作は、2022年3月に発売した「アスレチックランドゲーム」の第4弾。「アスレチックランドゲーム」シリーズ初のコラボレーション商品として、アスレチックと親和性のある「SASUKE」をテーマにした、指先で楽しむハラハラドキドキのエキサイティングアクションゲームとなっている。

商品情報

【【アスレチックランドゲーム SASUKE】 ミスターSASUKEたちがエキサイティングアクションゲームに挑戦！】

本商品では、TBSで放送されている特別番組「SASUKE」チーム監修の9つのアトラクションを、ボタン、ダイヤル、レバーを操作しながら左右の揺れに耐えたり、タイミングや重力などを意識したりと、まるでホンモノさながらの「SASUKE」を指先で体感することができる。「SASUKE」1stステージを彷彿とさせる「そり立つ坂道ダッシュ」や、アスレチックランドゲーム初となる壁のぼりアクション「魔重力の壁」ではボールを慎重に動かしながらクライミングし、ゴールまで完全制覇を目指していく。

特徴

指先で「SASUKE」を体感！ ボタン、ダイヤル、レバーで簡単操作、9箇所のアトラクション

シリーズ初採用の壁のぼりアクションで「SASUKE」さながらのクライミングに挑戦できる「魔重力の壁」、ボールが道をかけのぼる「そり立つ坂道ダッシュ」や回りながら空中を移動する「アルティメットスカイターン」など、ハラハラドキドキの仕掛けが多数搭載されている。

付属のコネクターで第1弾・第2弾・第3弾の「アスレチックランドゲーム」と連結可能！

付属のコネクターを接続すると、後述の「アスレチックランドゲーム」シリーズと本商品を連結でき、各商品に付属のコネクターと合わせれば、4つのコースを1つの長いコースとして遊ぶことができる。

付属のコネクター

イメージ

【「アスレチックランドゲーム」について】

フィールドアスレチックのトレンドから着想を得て1979年に発売した「アスレチックランドゲーム」は、1,980年からアメリカ・イギリス・フランス・ドイツなど様々な国と地域で「Screwball Scramble（スクリューボール スクランブル）」の商品名で展開。日本では令和（2022年）に復活し、国内外を合わせたシリーズ全体の累計出荷数は約135万個以上（2020年4月～2025年4月）を記録している。

なお、タカラトミーでは SASUKE部を立ち上げ、SASUKE第43回大会出場を目指した活動も行なっている。

1979年発売の「アスレチックランドゲーム」

「アスレチックランドゲーム」（2022年発売）

「アスレチックランドゲーム シーアドベンチャー」（2023年発売）

「アスレチックランドゲーム レベルアップ」（2024年発売）

海外で展開中の「Screwball Scramble」とパッケージ

【ミスターSASUKE 山田勝己さんのコメント】

子どもの頃にこういうゲームをよくやっていたので、すごく懐かしかったです。SASUKE と違って自分自身で動くわけではないので、頭と指先の動きを合わせるのが難しかったです。スタートの「そり立つ坂道ダッシュ」はまさにSASUKEそのもの。「バランスシーソー」は集中力が必要でしたし、「トリプルステップス」の連続ジャンプはSASUKEのトランポリンにも似ていると感じました。制限タイムを設けてクリアするかたちで遊ぶと、リンクしていて楽しめます。大人でも白熱したので、家族やご友人、みんなで勝負したら楽しいと思います。失敗しても諦めず、何度も繰り返しチャレンジする忍耐力と、最後までノーミスでいく集中力の両方を身に付けて、完全制覇を目指してください！

(C)TBS (C) ＴＯＭＹ