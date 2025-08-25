女優の戸田恵梨香が２５日、都内で行われた化粧品ブランド「ランコム」のブランドムービー発表会に登壇した。

今年で創業９０周年を迎える同社。戸田はジャパンアンバサダーとして８年目を迎えた。ブランドについて「気品があって可憐（かれん）で美しいイメージ。長い歴史があるランコムが世界で確立されていて芯がぶれない強さを感じています」と魅力を語った。ブランドムービーについては「音楽がすごく好きで、一気にランコムの世界観に没入できる。ランコムが伝えようとしているメッセージや世界観に溶け込めるよう、自分をますます磨いていきたい」と笑顔を見せた。

イベントでは、回復化学から発想を得た新商品「ジェニフィックアルティメエッセンスローション」を発表。「本当にすごい。一枚新しい皮膚ができたような触り心地になって、肌になじむ。体に塗ると赤ちゃんみたいなもっちりした柔らかい肌になって感動しています」と絶賛した。

美容以外でのリカバリーの秘けつを問われると「自然の中に入っていくこと」と回答。「海だったり木だったり、星を見るのも好き。自然の中に身を置くと、まっさらな気持ちになる。新しいもの、世界、感覚が得られるので、自然と生きる事を大切にしていきたいし、私自身も自然体に生きていきたい」とほほ笑んだ。

新商品は９月５日から全国で発売。公式オンラインショップでは２５日から先行発売される。