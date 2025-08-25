Instagramアカウント「coco_tanu_family」に投稿されたのは、お風呂に入れられた後、乾燥させられている犬の様子。

乾燥中の犬の行動は想像を超えてきたようで…？思わず吹き出してしまう動画は34万8000回再生を突破し、「笑っちゃダメだけど笑っちゃう」「可愛すぎ」といった声が寄せられています。

【動画：男の子に『くさい』と言われた犬→お風呂後、乾燥させていたら…想像の上をいく『コントのような光景』】

突然のお風呂宣告

お家で暮らす2匹のコーギーの女の子「ココ」ちゃんと「ナッツ」ちゃん。突然息子さんにお尻の臭いを嗅がれてしまい、「くさい！」と言われてしまったんだそう。

お尻の臭いを嗅がれたことにちょっと不服そうながらも、「臭い＝お風呂宣告」とのことで急遽お風呂に入ることになった2匹。良い香りになるべく、お風呂で洗ってもらうことに。

お鼻がグニュッ

いきなりのお風呂ながらも、湯船でまったり満喫しているように見える2匹。スポンジを頭に乗っけられ、「頭にはんぺん」なんて言われてもお利口さんなままです。

お風呂の後は、温風の出る犬用のドライルームに入って体を乾かします。よく見ると、ガラス部分から見えるナッツちゃんのお鼻がグニュッと曲がっているような…

ずっと曲がってる！

よく見るとナッツちゃんはドライルームのガラスにお鼻をべちゃっと押し付けすぎて、お鼻が曲がってしまっています。お鼻の動きでリズムを取ったり、黄昏てみたりとまるで「コントのような」表情を見せてくれています…！

ずっとお鼻が曲がったままのナッツちゃんを見て、「鼻の長さ分かってくれ」とママのツッコミも止まりません。なぜか毎回お鼻を曲げてしまうというナッツちゃん、今回も可愛すぎる姿を披露してくれたのでした。

投稿には「笑っちゃダメだけど笑っちゃう」「可愛すぎ」「コントみたいｗ」「癒されました！」「推せるｗ」といったコメントが寄せられています。

ココちゃんやナッツちゃん、先輩犬の「たぬ」くんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「coco_tanu_family」でチェックすることができます。

