¥´¥ß½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÄÇË²õ¤µ¤ì¤¿¥´¥ß½¸ÀÑÈ¢¡¡ÉÕ¶á¤Ë¤Ï»¶Íð¤·¤¿¥´¥ß¤¬¡¡º¯À×¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È³ÎÇ§¡¡½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»Ô
25ÆüÄ«¡¢¼¯³Ñ»Ô¤Ç¡¢¥´¥ß½¸ÀÑÈ¢¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¯À×¤«¤é¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯³Ñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼¯³Ñ»ÔÈ¬È¨Ê¿»úÀÖÊ¿¤Ç25ÆüÄ«¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥´¥ß½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÚÀ½¤Î¥´¥ß½¸ÀÑÈ¢¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë¤Ï¥´¥ß¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¯À×¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤é¤25Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤Ç¤ÏÌó60¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£