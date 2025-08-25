JO1、サバイバルゲーム開戦 新冠番組「JO1のSURVIVAL DICE」9月25日より配信スタート
【モデルプレス＝2025/08/25】ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」が、JO1（ジェイオーワン）出演の新冠番組「JO1のSURVIVAL DICE」を9月25日より独占配信開始することが決定。場面写真が公開された。
【写真】JO1、迫力ダンス披露
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめとする、「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツをLeminoに集結する「LAPONE×Lemino」。8月「LAPONE×Lemino」第2弾の配信の発表にも、多くの反響が寄せられていた。
このたび、9月に始まるJO1の新番組「JO1のSURVIVAL DICE」の独占配信が決定。同番組は、メンバーの顔が貼られたダイスを転がし、自分の顔が出たメンバーが過酷なミッションにチャレンジ。成功すれば生き残り、失敗したら即退場のサバイバルゲームだ。番組キービジュアルや予告映像は後日公開される。なお、同番組は、第1話は広告付きで無料配信される。（modelpress編集部）
・番組名：JO1のSURVIVAL DICE
：配信日時：下記日時より各話配信開始、全6話予定
＃1：9月25日（木）19：00〜
＃2：10月2日（木）19：00〜
＃3：10月16日（木）18：00〜
※#4以降のスケジュールは別途Lemino公式SNS等で発表
【Not Sponsored 記事】
