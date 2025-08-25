映画『それいけ！アンパンマン チャポンのヒーロー！』でチャポン役を演じた蒼井優。子どもと一緒に『アンパンマン』を観ることで、作品のテーマの深さにあらためて気づいたという。声優として参加した体験を通じて蒼井が再発見した「思いやりを恐れずに」という生き方、そして「何をして生きるのか」という根源的な問いへの答えについて話を聞いた。

●『アンパンマン』が教えてくれる大切なこと

ーー最初に蒼井さんと『アンパンマン』の出会いから教えていただけますか。

蒼井優（以下、蒼井）：何歳だったかははっきりと思い出せなくて、気がついたら当たり前の存在だったように思います。子どもは1歳頃から『アンパンマン』にはずっと触れているので、私もこの頃からそうだったのかなって。

ーー『アンパンマン』との“再会”はお子さんが生まれてからでしたか？

蒼井：そうですね。やっぱり「ここに戻ってくるんだ」という感じで。『アンパンマン』のキャラクターたちの行動をものすごく“当たり前”に捉えていたと思うのですが、大人になって観ると、こんなにも思いやりの心だったり行動が尊いものなのかと。こんなに大切なことを教えてもらっていたんだと気づきました。子どもにも受け取ってほしいなと感じています。

ーー素敵ですね。親子で楽しまれていた『アンパンマン』の映画に参加することが決まったときは大きな驚きだったのでは？

蒼井：はい。映画のポスターを眺めただけでも、各キャラクターの声が脳内で再生されます。そんな作品は本当に数えるぐらいしかないと思うんです。偉大な作品に参加するのはとても大変なことであり緊張もありましたが、本当に貴重な機会でした。どうにか楽しみながら一生懸命やりたいと思っていました。

――蒼井さんが本作で演じるのは、空から落ちてきた不思議な男の子・チャポンです。アンパンマンたちがかわいがることになる、幼さもあるキャラクターですが、どんな声で臨もうと考えていましたか？

蒼井： チャポンのキャラクターに合うようにいろんな声を準備していたのですが、「これかな」と思うものをやってみたら監督から「それで」と言ってくださいました。本作はチャポンの成長物語でもあり、「最後では違うキャラクターのように声を変えてみてください」とリクエストをいただきました。チャポンは「アンパンマンのようになりたい」と思って変化していくので、アンパンマンの背中を想像しながら、似せるというわけではなく、思いを重ねるイメージでチャポンの声になることを考えていました。

●「何のために生まれて、何をして生きるのか」を問う意味

ーー子どもが楽しめる作品であると同時に、大人ほどチャポンの背景にある設定に衝撃を受けると思います。

蒼井： 私も台本を読んだときビックリしました。アンパンマンの世界でこんなにも重たいテーマが描かれるんだなと。小さいときはなかなかチャポンの境遇を理解することはできないと思うのですが、それでもこの世界にチャポンのような子がいるかもしれないと思うことはとても大事だと思うんです。アンパンマン役の戸田恵子さんにお話いただいたのですが、「アンパンマンのマーチ」は1番の歌詞こそ子供たちには感じてほしい」とやなせたかし先生がおっしゃていたそうなんです。子供のうちからどんなに難しくても、意味がそのときは理解できなくても、言葉を知ることが大事なんだと。大人になるための大切な種を蒔かれていたんだなとあらためて感じました。子供たちにはもちろん楽しんでもらいたいですし、大人の皆さんにも観ていただきたい一作になっています。

――本作に参加したことで蒼井さんの中で変わった思いなどはありましたか？

蒼井： 思いやりを恐れずにできるようになりたいと思いました。チャポンがやってきたとき、ジャムおじさんやアンパンマンは当たり前のように受け入れます。子供や困っている人がいたときに、「大丈夫ですか？」と声をかけることができればいいのですが、「迷惑と思われたら」「裏切られたら」「逆に危害を加えられたら」……といろんな理由が思い浮かんで行動に移せない人は多いと思うんです。もちろん、そういった警戒が必要なときもあると思います。でも、やっぱり相手を信じることから生まれるものがあると思うので、みんなが助け合うことができる社会になるといいなと感じました。

――最後に「アンパンマンのマーチ」の歌詞にもあり、本作のテーマでもある「何のために生まれて、何をして生きるのか」という問いかけについて、蒼井さん自身はどのようにお考えですか？

蒼井： 「幸せになるため」と答えるのですが、「意味なんかなくてもいい」とも思っています。ただ生きていればいい。それだけでうれしい人がどこかにいるから。今はそんな人なんかいないと思う人も、絶対にどこかで現れるはずだから。意味が見つかったり、消えたりしてもいいんじゃないかと。子どもが生まれて、「生きている」ことだけが誰かを幸せにすることを実感しました。「何のために生まれて、何をして生きるのか」と自分に問うことで力になることもあるので、それは本当に素晴らしいことだと思います。「ただ幸せになるために生きていればいい」と今は考えています。

（文＝石井達也）