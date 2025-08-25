¡Ú »³ÅÄÍ¥ ¡Û¡¡È±¤ò¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Ë¡¡¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤°¤é¤¤light blue¤¤¤ì¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¡¢¡¢♡♡♡¡×¡¡ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¿Íµû¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢åºÎï¤Ê¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢¼«»£¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖåºÎï¤Êlight bule¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö£²ËçÌÜ¡¢¡¢¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤â¤¦¿§¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿(µã)¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢»³ÅÄÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤°¤é¤¤light blue¤¤¤ì¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¡¢¡¢♡♡♡¡×¤È¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¦¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊÈ±¿§¡×¡¦¡Ö¿Íµû¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡¦¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û