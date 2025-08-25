「ふと見たらガーゼタオル掛けられててワロタ」



【写真】猫さんのお顔近くに、小さな手が添えられています

こんなひと言とともに、２歳の娘さんがソファの上に横たわる猫ちゃんの上にそっとガーゼのタオルをかけてあげた様子を撮影した写真が「X」で注目されました。リプライ欄には「かわいい」との声が届いています。



話題になった茶トラ柄の猫ちゃんのお名まえは「ハルマキ」ちゃんといいます。ハルマキちゃんはお顔の中心やお腹が白い毛の「オモチ」ちゃん、お鼻に黒ヒゲのような模様のある「教授」ちゃん、キジトラ柄の「チル」ちゃんと共に暮らしています。



話題になった写真をポストしたのは「そら@ネコ垢」（@soramoon22）さん（以下、そらさん）のアカウントです。



猫ちゃんたちとの付き合い方を勉強中

そらさんにこの愛娘と愛猫の微笑ましい光景を見た時の気持ちをたずねると「上手に頭だけを出して掛けてあげられるようになった娘の成長を嬉しく思うのと、付き合ってくれるハルマキにもありがとうという気持ちになりました」とのこと。



なおそらさんはこの後のことについて「娘が寝かしつけるようにハルマキを優しくトントンし始めたのですが、それが嫌だったハルマキは起きて去っていってしまいました…」といい、「猫たちとの付き合い方を勉強中の２歳です」と話しています。



