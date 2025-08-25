女優戸田恵梨香（37）が25日、都内で化粧品ブランド「ランコム」の「新製品“回復科学発想の化粧水”『ジェニフィック アルティメ エッセンスローション』ブランドムービー発表会」に出席した。

約8年前からジャパンアンバサダーに起用されており、海外でのレッドカーペットなどにも登壇している。ブランドのイメージについて「気品があって、かれんで美しいイメージがあるんですけど、長い歴史のあるランコムは世界で確立されていて真のブレない強さみたいなものを感じています」と話した。

自身のリカバリー法について語る場面もあった。「自然があるところに行くこと」とし「海だったり木だったり、自然があるところ。星があるところも好きです。心が洗われる気がしますし、よりいっそう仕事を頑張ろうという気持ちになりますね」と力を込めた。

また、「人間は自然と共生する生き物」ともいい「自然の中に身を置くと、もう1度まっさらな気になって新しい感覚を得られるような感じがしていて、自然と一緒に生きるということを大切にしていきたいなと感じましたし、私自身まっさらな気持ちで、自然体でいきたいなという気持ちになってきています」と話した。