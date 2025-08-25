吉本興業は25日、所属芸人で音楽家のミッチェル（本名・栗林美智瑠＝くりばやし・みちる）さんが18日に子宮体がんにより、東京都内の自宅で亡くなったと発表した。47歳だった。葬儀・告別式はすでに近親者で執り行ったという。後日、お別れの会を開く予定。

ミッチェルさんは1978年7月1日生まれ、静岡県出身。2歳半からピアノを始め、高校、大学では声楽を学び、在学中から音楽家として活動。卒業後は二期会オペラストゥーディオ予科を上位の成績で終了。その後もオペラ歌手としてだけではなく、幅広いジャンルの歌い手として、ウイーンでの交流コンサートや全国600を超える小中高校での公演など、様々なコンサートやライブに出演。

シンガーソングライターのカノンさんのバックコーラスを6年間務めたほか、小澤征爾音楽塾にも参加し、「カルメン」をはじめ、オペラ3作品に出演。2010年には日本卓球連盟JTTA決勝戦で国歌斉唱を担当したほか、作詞家としても活躍した。

2019年には40歳にしてNSC（吉本総合芸能学院）東京25期に入学、同期生から「25期の母」と親しまれました。卒業後は音楽家からの愛称である「ミッチェル」の芸名で芸人としても活動。配信アプリ「17LIVE」内で開催された「よしもと100人ライバープロジェクト『イチナナ−1グランプリ』」で2位の成績を収めるなど、多彩な才能を発揮した。

昨年3月に吉本興業のWEBメディア「FANYマガジン」のインタビューで、子宮体がんステージ4のBと宣告されたことを公表。医師から「手術をしても5年生存率は20％です」と告げられた際、「この20％にあなたがなればいいんですよ」と言われ、「その言葉に目からウロコというか、感動しました。20％でも可能性があるのだったら、私は前を向いていきたい。だって、音楽家としても芸人としてもまだまだ成し遂げたいことがたくさんあるのだから」と力強く語っていたという。

その後も闘病を続けながら活動していましたが、7月8日放送のTBSラジオ「パンサー向井の#ふらっと」への出演が最後の芸能活動となった。

なお、喪主、自宅住所等は非公表とした。