¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê´ÆÆÄÃÓÅÄÀé¿Ò¡¢29Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿å¾å¹±»Ê¡Ê26¡Ë¤È¤ÎÍá°á¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ë²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢ÂÎÄ´Êø¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿µÈ²¬¡£¿å¾å¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Íá°á¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶âµûÊÁ¤ÎÍá°á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤¦¤Ê¤¸¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡É8·î29Æü¤Ï¸ø³«½éÆüÉñÂæ°§»¢¡ª¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¯¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎÃ¤·¤²¡×¡ÖÈþ¤¦¤Ê¤¸¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê2¿Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£