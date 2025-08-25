»ÖÅÄÌ¤Íè¡¡¡È¿ä¤·³èÁ´³«¡É¥¨¥¹¥³¥ó½é¾åÎ¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡ ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¶À¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈËÌ³¤Æ»¾åÎ¦¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÁá¤¤»þ´Ö¤ËÁ°¾è¤ê¤·¤Æ¡¢½é¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡º£·î23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ÎÇ®¤¤»î¹ç¤ÇÂç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµå¾ìÁ°¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±»î¹ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤È»î¹ç¸å¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄ¤Ï¡Ö»î¹ç¸å¤ÎFRUITS ZIPPER¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÁ´¿È¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¶¸¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ä¤·³èºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Ã¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¶À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£