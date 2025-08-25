【MAFEX DEADPOOL(DEADPOOL & WOLVERINE) / MAFEX WOLVERINE(DEADPOOL & WOLVERINE) 】 2026年6月 発売予定 価格：各14,080円

メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX DEADPOOL(DEADPOOL & WOLVERINE)」と「MAFEX WOLVERINE(DEADPOOL & WOLVERINE) 」を2026年6月に発売する。価格は各14,080円。

映画「デッドプール&ウルヴァリン」より「デッドプール」と「ウルヴァリン」が、フォルムと可動領域を両立した可動フィギュア「MAFEX」シリーズに登場。

「MAFEX DEADPOOL(DEADPOOL & WOLVERINE)」は頭部パーツ5種に加え各種武器パーツ、TVAデバイスが付属。「MAFEX WOLVERINE(DEADPOOL & WOLVERINE) 」は頭部パーツ3種が付属する。さらに、どちらも可動式フィギュアスタンドを同梱する。

MAFEX DEADPOOL (DEADPOOL & WOLVERINE)

発売日：2026年6月予定

参考小売価格：14,080円

原型製作：tresco modeling & PERFECT-STUDIO

全高：全高約160mm

【付属品】

頭部パーツ5種

各種武器パーツ、TVAデバイス

可動式フィギュアスタンド

MAFEX WOLVERINE (DEADPOOL & WOLVERINE)

発売日：2026年6月予定

商品名：MAFEX WOLVERINE (DEADPOOL & WOLVERINE)

参考小売価格：14,080円

頭部原型製作：笠原悠介氏

原型製作：OWS modeling & PERFECT-STUDIO

全高：約160mm

【付属品】

頭部パーツ3種

可動式フィギュアスタンド

(C) 2025 MARVEL

(C) 2025 20th Century Studios

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。