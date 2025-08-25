映画「デッドプール＆ウルヴァリン」よりデッドプールとウルヴァリンが「MAFEX」に登場。2026年6月発売
【MAFEX DEADPOOL(DEADPOOL & WOLVERINE) / MAFEX WOLVERINE(DEADPOOL & WOLVERINE) 】 2026年6月 発売予定 価格：各14,080円
メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX DEADPOOL(DEADPOOL & WOLVERINE)」と「MAFEX WOLVERINE(DEADPOOL & WOLVERINE) 」を2026年6月に発売する。価格は各14,080円。
映画「デッドプール&ウルヴァリン」より「デッドプール」と「ウルヴァリン」が、フォルムと可動領域を両立した可動フィギュア「MAFEX」シリーズに登場。
「MAFEX DEADPOOL(DEADPOOL & WOLVERINE)」は頭部パーツ5種に加え各種武器パーツ、TVAデバイスが付属。「MAFEX WOLVERINE(DEADPOOL & WOLVERINE) 」は頭部パーツ3種が付属する。さらに、どちらも可動式フィギュアスタンドを同梱する。
MAFEX DEADPOOL (DEADPOOL & WOLVERINE)
発売日：2026年6月予定
参考小売価格：14,080円
原型製作：tresco modeling & PERFECT-STUDIO
全高：全高約160mm
【付属品】
頭部パーツ5種
各種武器パーツ、TVAデバイス
可動式フィギュアスタンド
MAFEX WOLVERINE (DEADPOOL & WOLVERINE)
発売日：2026年6月予定
商品名：MAFEX WOLVERINE (DEADPOOL & WOLVERINE)
参考小売価格：14,080円
頭部原型製作：笠原悠介氏
原型製作：OWS modeling & PERFECT-STUDIO
全高：約160mm
【付属品】
頭部パーツ3種
可動式フィギュアスタンド
(C) 2025 MARVEL
(C) 2025 20th Century Studios
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。