A’pieuの新作チーク♡ジューシーパンウォーターブラッシャー全6色登場

韓国コスメブランド「A’pieu(アピュー)」から、透明感*¹あふれる発色が叶うリキッドチーク「ジューシーパン ウォーターブラッシャー」が登場します。2025年8月25日(月)より公式オンラインショップなどで発売。新しい容器デザインと豊富な6色展開で、より自分らしいメイクを楽しめるラインナップに。水彩画のような自然な血色感を叶えるチークで、旬顔メイクにトライしてみませんか♡

水彩タッチで叶える自然な血色感

「アピュー ジューシーパン ウォーターブラッシャー」は、水ベースの軽やかなテクスチャーが特徴。ひと塗りで透け感のあるシースルー発色を実現し、重ね塗りしてもムラになりにくいのが魅力です。

のびが良くピタッと密着するので、時間が経ってもヨレにくく、簡単に自然な血色感をプラスできます。

【新作】キスミー フェルムのリップグロスが登場！美容液95％配合でふっくら唇へ

全6色のカラーバリエーション

RD01

CR01

PK01

PK02

PK03

BE01

カラーバリエーションは全6色展開。王道カラーからトレンド色まで揃っており、気分やシーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。各880円(税込)と手に取りやすい価格で登場します。

うるおいを与えるスキンケア発想

リキッドチークながら、塗っている間もうるおいをチャージできるのも魅力のひとつ。乾燥しやすい頬にみずみずしさを与え、ツヤっとなめらかな仕上がりをキープしてくれます。

さらに、ハケタイプのアプリケーターで持ち運びやすく、外出先のお直しにも最適。忙しい日常でもサッと塗るだけで、透明感*¹あふれる仕上がりに。

*¹ メイクアップ効果による

自分らしい発色で毎日のメイクに彩りを

新作「アピュー ジューシーパン ウォーターブラッシャー」は、誰でも簡単に水彩画のような仕上がりが叶うリキッドチーク。

スキンケア発想のうるおい成分配合で、日中の乾燥からもお肌を守りながら、血色感をプラスできます。6色のラインナップは気分やシーンに寄り添い、自分らしいメイクを楽しませてくれるはず。

毎日のメイクに彩りを添える新定番として、ぜひチェックしてみてくださいね♡