武道館公演前に「重大な規約違反」判明、当日で脱退へ iLiFE!・那覇のどか「本当に申し訳ございませんでした」【コメント】
アイドルグループ「iLiFE!」は25日、メンバー・那蘭のどか（19）に「重大な規約違反」が判明したため、27日をもって脱退すると公式サイトで公表した。
【写真】透明感抜群の笑顔を見せる那蘭のどか
サイトに「那蘭のどかに関するお知らせ」を掲載し、「この度メンバーの『那蘭のどか』におきまして、重大な規約違反が判明いたしました。8月27日の日本武道館公演につきましては、メンバーとも協議を重ね、那蘭を含む9人にて出演させていただきます。那蘭はこの日を以て脱退とし、以降の活動はメンバー8名にて予定通り進めてまいります」と明らかにした。
「また本件に関しましては、メンバーへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」とし、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、並びに現在ネット上にて拡散されております情報にて多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「今後とも皆様の応援の声に応えられるよう、メンバー・スタッフ一同全力で取り組んでまいりますので、変わらぬご支援、ご声援のほど、よろしくお願いいたします」と結んだ。
那蘭は、グループでピンクを担当。キャッチコピー 「のどかの事好きにならない？」だった。自身のXにコメントをつづった。
■那蘭のどか コメント（Xより）
この度は皆様の期待を裏切ってしまい本当に申し訳ありません。
メンバーのみんなにも、いつも応援してくれている皆様にも今はとにかく謝罪することしか出来ません。 武道館を目前にして、絶対にしてはいけないことをしてしまい本当に情けない気持ちでいっぱいです。
本来であればルールを破った自分が武道館に立つ資格は無いと思っています。沢山の方を不快な気持ちにさせてしまうと思います。
ただ自分がこの2日前という直前に穴を開けるということは、メンバーに大きな負担をかけてしまうことや、チケットを買って武道館を楽しみにしてくださっている皆さんに今までのメンバーの努力を見ていただくためにも話し合いをしていただき、出演させていただけることになりました。
この日をもって脱退となる自分が立たせていただくのは本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですが、立たせていただく以上は精一杯パフォーマンスさせていただきます。
よろしくお願いいたします。そして、本当に申し訳ございませんでした。
