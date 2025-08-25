プロボクシングWBA、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が25日、自身のSNSを更新。23、24日に地元千葉県・松戸市の松戸中央公園で開催した「天心祭」の無事終了を報告した。

那須川は自身が胴上げされる写真とともに「天心祭 2日間が終了しました 2万人以上の方が来場してくれました みんなに楽しんでもらいたいという気持ちだけで開いたお祭り 来てくれたみんな全員笑顔にできた自信あります 僕は本当に人に恵まれてるなと改めて思いました SNSがメインになっている今の時代ですが 人と人との繋がりに勝てる物なんて無いと思ってます 会って、話して、食べて、踊って 自分が動かないと体験できません だから祭りがしたかった また来年もやりたい いつか日本一のお祭りにしたいです」などと投稿した。

那須川自らが企画し、開催を実現させた初のお祭りイベント。運営資金は「一試合の（ファイトマネー）半分。何千万円くらい」と明かしており「お金めちゃくちゃかかったからなぁ、、、」と本音も。23日の初日には、友人であるお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品、24日にはラッパーのちゃんみならをゲストに招いてイベントを盛り上げた。

本業では今年11月ごろに世界初挑戦することを明言しており「俺の活躍次第でまた出来るか決まるのでみなさんマジで応援頼みます・・ また あいましょう 本当にありがとうございました」と感謝の思いをつづった。