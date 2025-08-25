しずる、ライス、サルゴリラの芸人３組に、作家で演出家の中村元樹氏を加えた７人組演劇チーム「メトロンズ」が２５日、都内で第９回公演「Ｎｏ Ｓｉｎｇ， Ｎｏ Ｅｎｄ！」（９月１０〜２８日、東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲ）の公開稽古＆取材会を行った。

梨を巡り、それぞれの思いが交錯するヒューマンポエトリー。同チーム過去最大規模の２２公演を開催する。今回はライスの関町知弘が舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」にロン・ウィーズリー役で出演中のため休演。初の客員として川上友里と福井夏が参加する。

関町がいないことで稽古場に変化が生まれているか聞かれた、しずるの池田一真は「すごく和やかになりました」と回答。稽古期間中には関町がお土産を持って稽古場を訪ねてきた時もあったというが、相方の田所仁は「そのときだけ変な空気になった。僕はいまだにむかついてます。（休演を）１ミリも許してないです」と言い切った。

しずるの純は「（関町が）めちゃくちゃ痩せてて心配になった。話に聞くとゲネプロでボロボロだったって」と関町の現在の様子を明かした。田所は「やつれてて、ほんとにしんどいのかもしれない（笑）。なんか、もしかしたらこっちに逃げて帰ってくるかも」と続けつつ、最後は皆口をそろえて「大きくなって帰ってきてほしい」と関町へ呼びかけた。