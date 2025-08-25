ÃæÅç¹¨Ç·»á¡¡ÌÁÍ§¤È¤Î¥¤¥±¥á¥ó£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ¨¤¯¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¹¥¤¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¾Ð´é
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃæÅç¹¨Ç·»á¤¬£²£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¾Éð»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¢ÊÒ²¬ÊÝ¹¬»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç£²¿Í¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ä¥¹¤È¡×¤ÈÅê¹Æ¡££²¿Í¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÀ¾Éð¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢£°£¸Ç¯¤Ë¤ÏÆóÍ·´Ö¥³¥ó¥Ó¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç»á¤Ïº£Ç¯£³·î¤Ë°úÂà¡££··î¤ÎÀ¾Éð¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÆóÍ·´Ö¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¹¥¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¡×¡Ö¥É¡¼¥àÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£