¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÊ¿ÏÂ¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¡×Ä«Á¯¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤é¤ò¾è¤»¤¿¡ØÉâÅç´Ý¡Ù¤ÎÄÀË×¤«¤é£¸£°Ç¯¡Ä²Ö¤ò³¤¤ËÅê¤²Æþ¤ìµ¾À·¼ÔÅé¤à¡¡µþÅÔ¡¦ÉñÄá»Ô
¡¡½ªÀïÄ¾¸å¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎÉñÄáÏÑ¤ÇÄ«Á¯¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤é¤ò¾è¤»¤¿Í¢Á÷Á¥¡ÖÉâÅç´Ý¡×¤¬ÇúÈ¯¤·ÄÀË×¤·¤Æ¤«¤é£²£´Æü¤Ç£¸£°Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÉÅé½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÄá»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÄÉÅé½¸²ñ¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤éÌó£³£³£°¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£´£µÇ¯£¸·î£²£´Æü¡¢µìÆüËÜ³¤·³¤ÎÍ¢Á÷Á¥¡ÖÉâÅç´Ý¡×¤Ïµ¢¹ñ¤¹¤ëÄ«Á¯¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤é¤ò¾è¤»¤Æ³ø»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉñÄáÏÑ¤ÇÇúÈ¯¤·ÄÀË×¡££µ£´£¹¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢ÄÉÅé¤Î¼¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ìÄÉÅé¤Î²Î¤¬²Î¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¡Ê»²Îó¼Ô¡Ë¡Ö¡ÊÉâÅç´Ý¤Î»ö·ï¤ò¡Ë¼¡À¤Âå¤ËÉ¬¤º¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤òµá¤áÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¼°Åµ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢»²Îó¼Ô¤¬²Ö¤ò³¤¤ËÅê¤²Æþ¤ì¡¢µ¾À·¼Ô¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£