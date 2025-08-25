なんだか縁起がよさそうな「ミラクル北」交差点

埼玉県にちょっと不思議な名前の交差点があります。その名も「ミラクル北」。周囲を歩いてみると、「ミラクル駐車場」なる看板も見つけました。

【写真】これが「ミラクル北」交差点です 近傍には「ミラクル駐車場」も

交差点の場所は東武スカイツリーラインの新越谷駅（埼玉県越谷市）から600mほど南西、県道161号線と市道が交わります。国道4号から新越谷駅、JR南越谷駅へ通じる道のため、ロードサイドの商店が立ち並び交通量も少なくありませんが、通りから一歩入れば住宅街です。

「ミラクル」は、施設を指しています。この近くにある科学館、越谷市科学技術体験センターの愛称が「ミラクル」なのです。「ミラクル駐車場」は、その建物正面の駐車場に立っていた看板です。

ただ、越谷市科学技術体験センターは英語で「KOSHIGAYA SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM」とありますから、「ミラクル」はその頭文字を取ったものでもなさそうです。

館によると、立ち上げ時に館名とは別に愛称をつけ、「未来がくる」という意味で「ミラクル」になったそう。交差点は、ミラクル、キターー!! ではなく、“未来が、クルーー!! の北”という意味だったようです。