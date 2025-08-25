¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î¡È·Ý¿ÍÆ±»Î¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡ÉÍ½¸À¤ËÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ö»ö¼ÂË½Ïª¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È·Ý¿ÍÆ±»Î¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡É¤òÍ½¸À¤·¤¿¤¬¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤Ë¡Ö»ö¼ÂË½Ïª¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤¿¤È¤¤¤¦Í½ÃÎÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÍ½¸À¤¹¤ë´ë²è¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¥é¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥·¥À¤Î4ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¡¢Ì¤Íè¤Çµ¯¤³¤ë¡È²¿¤«¡É¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸«¤¿Ì´¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÂçÃÀÍ½¸À¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö2027Ç¯¤Ë·Ý¿ÍÆ±»Î¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡×¤ÈÍ½¸À¤·¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º»ö¼Â¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤è¤¯°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤â»²²Ã¤¹¤ëÉÊÀî¤È¤Î°û¤ß¤ÎÀÊ¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¼ò¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦ÉÊÀî¤ÎÏÃ¤ò¡Ö¿®»Ò¤ÏÉ¬¤º½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥Î¥ê¤Ç¾Ð¤¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿ì¤¦¤È¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¿®»Ò¤ò¡ÖÉÊÀî¤µ¤ó¤¬°¦¤ª¤·¤¤´é¤Ç¿®»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°û¤à¡×¤È2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢¡Ö¡Ê²ò»¶¸å¤Ë¡Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤â¿äÂ¬¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÍ¤¬¸«¤¿Ì´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä2027Ç¯¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉÊÀî¤È¿®»Ò¤Î¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÈ¯³Ð¡É¤òÍ½¸À¤·¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö»ö¼ÂË½Ïª¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
