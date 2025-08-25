ÌÓ¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¡Ä¡ÈÇöÌÓ»ö¾ð¡ÉË½Ïª¤µ¤ì¤¿ÀéÄ»¥Î¥Ö¡ÖßÀ²È¤È¥Ï¥²¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦¥Î¥Ö¤Î¡ÈÇöÌÓ»ö¾ð¡É¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤¿¤È¤¤¤¦Í½ÃÎÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÍ½¸À¤¹¤ë´ë²è¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡×¤ò¼Â»Ü¡£Ì¤Íè¤Çµ¯¤³¤ë¡È²¿¤«¡É¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸«¤¿Ì´¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÂçÃÀÍ½¸À¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿Âç¸ç¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ë¥Î¥Ö¤¬Æ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¥Î¥Ö¤Ï30ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é¡¢¡Ø¿ÆÉã¤¬¥Ï¥²¤Æ¤ë¡Ù¡Ø·»µ®¤¬¥Ï¥²¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡ØÀäÂÐ¤¯¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤À¤±¤É¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¥Ï¥²¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Çä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥²¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¥Ï¥²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Î¥Ö¤ÎÇöÌÓ»ö¾ð¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿´Ë¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤¬³ÎÄê¤·¤¿´Ë¤ß¡¢ÆÃ¤Ë²È¤òÇã¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÌÓ¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÇËÜÈÖÁ°¤Ë¡Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï³Î¼Â¤Ë¿¢ÌÓ¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿Âç¸ç¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ä¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡ËßÀ²È¤È°ì½ï¤Ë¡ØºÇ¶áÇö¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥²¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡ØÆ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤·¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¡Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡ËÂç¸ç¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È¡¢¿¿Áê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
