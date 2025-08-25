¼¯Åç¡¦µ´ÌÚ´ÆÆÄ¡¡ÂÇÅÝÄ®ÅÄ¤Ø¡Ö¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ä¤â¤ê¡×ºòµ¨¤«¤é3Ï¢ÇÔÃæ¤Îµ´ÌçÆÍÇË¤ò
¡¡¼¯Åç¤Ï25Æü¡¢¼¯Åè»ÔÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÈó¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¤ÏÄ®ÅÄ¤È¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¡£²ñ¾ì¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ïºòµ¨¤«¤é¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔÃæ¤Îµ´Ìç¤À¤¬¡¢Îý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿µ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¶¯Å¨¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤ÇÈà¤é¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡×¤È22Ç¯°ÊÍè¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ø¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î¿·³ãÀï¤Ï½ªÈ×¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Ä®ÅÄÀï¤ÏÃæ3Æü¤¬Â³¤¯¥¢¥¦¥§¡¼3Ï¢Àï¤Î2ÀïÌÜ¡£¡Ö°ÜÆ°¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÂ¿¾¯¤ÏÈè¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡ÊÁª¼ê¤Î¡ËÉ½¾ð¤Ï¤¤¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤«¤Ê¡×¤Èµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àª¤¤¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£