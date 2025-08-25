»³²¼Èþ·î¡¢¼êºî¤ê¥É¡¼¥Ê¥ÄÈäÏª¡ÖÀ¨¤¹¤®¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤µ¤¹¤¬¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼Èþ·î¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎËÜ³Ê¼êºî¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä
¢¡»³²¼Èþ·î¡¢¼êºî¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÄ´Íý²áÄø¤òÈäÏª
»³²¼¤ÏÄ¾É®¤Î¡Ö¡©¡×¤òÅº¤¨¤Æ¡¢º®¤¼¤é¤ì¤¿À¸ÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃë¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢´°À®ÉÊ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëº½Åü¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ãã¿§¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Þ¤Ç¼êºî¤ê¡¢À¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÈþ·î¤Á¤ã¤ó¤ª¼êÀ½¥É¡¼¥Ê¥Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½÷»ÒÎÏ¹â¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
