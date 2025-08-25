Clip1

SOUNDPEATSは、独自のN-Flex Arch形状記憶合金ワイヤーでフィット感を高めたイヤカフ型ワイヤレスイヤフォン「Clip1」を発売した。価格は9,980円。発売を記念した特別セールとして、Amazonの販売ページクーポンに加えて、クーポンコード「SPNEWSCLIP1」を適用することで28％ OFFの7,186円で購入できる。セール期間は9月11日23時59分まで。

耳を挟むように装着するイヤーカフ型で、耳孔を塞がないオープンイヤー構造のワイヤレスイヤフォン。5gの超軽量設計、2万回のねじれ信頼性耐久テストをクリアした超薄型0.6mmニッケルチタン合金の「N-Flex Arch 形状記憶合⾦ワイヤー」を採用。肌に優しい液体シリコンを皮膜として使用することで、あらゆる耳の形にしっかりフィットするという。

大口径12mm径チタンPVDコーティング振動板を2基の磁石で駆動する、デュアルマグネットダイナミックドライバーを搭載。

真空中で金属や化合物などを気化させ振動板表面に被膜として蒸着させるPVD技術により剛性が向上、歪みを抑えた伸びやかでクリアな中高域を実現したという。デュアルマグネット化で駆動力を確保することにより、低域の力強さと重厚さの増進を図っている。

同じオープン構造の「UUイヤーカフ」にも搭載された、特定の周波数帯/音域を最適化処理する技術「DynamicEQ」をより洗練した「DynamicEQ Pro」としてClip1に搭載。オンの状態で利用すると、オープン構造のイヤフォンで失われがちな低⾳を補完しつつ、低域から⾼域までバランスの取れたサウンドを実現する。

Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBC、AACに加えてLDACに対応。2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント接続に対応している。なお、マルチポイント接続はLDAC接続時は利用できない。60msの低遅延接続が可能なゲームモードも備える。

⾵切り⾳を抑えて屋外でもクリアな通話を実現する「AeroVoice ⾵切り⾳低減テクノロジー」、音漏れを効果的に防ぐ「SoundFocus ⾳漏れ防⽌設計」、装着時にイヤフォンが装着された耳を識別しチャンネルを適切に再設定する「AutoSense 左右⾃動識別テクノロジー」という3つの独自技術も搭載する。

一般的なステレオ音源が広がりを持った臨場感あふれるサウンドで再生できる「Dolby Audio」に対応。音場のワイドさと奥行きが広がり、楽器の音や効果音が鳴る場所の位置関係が明確になることで、ライブ音源がよりリアルに体験できる。

専用アプリ「PeatsAudio」では、微細な音質カスタマイズが可能な9バンドEQ、Dolby AudioやLDACコーデックのオン/オフなどの機能が利用できる。

連続再生時間は約8時間。充電ケース併用で約40時間再生できる。充電時間はイヤフォンが約1時間、充電ケースが約2時間。10分の充電で約2時間再生できる急速充電に対応する。

イヤフォン本体はIPX5相当の防水対応。重量はイヤフォン片側約5g、充電ケース込みでは約55.5g。充電用USB-Cケーブル、ピーツくんステッカーなどが付属する

AV Watch読者限定 Amazon で使える10% OFF上乗せクーポン

クーポンコード：AVWATCHCLIP1

対象製品：SOUNDPEATS Clip1

利用期間:2025年9月30日 23時59分まで