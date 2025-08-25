アジア株 上海株10年ぶり、香港株4年ぶり高値 DeepSeek熱狂再び ハイテクに買い集中 アジア株 上海株10年ぶり、香港株4年ぶり高値 DeepSeek熱狂再び ハイテクに買い集中

東京時間14:02現在

香港ハンセン指数 25807.36（+468.22 +1.85%）

中国上海総合指数 3858.59（+32.83 +0.86%）

台湾加権指数 24352.35（+587.88 +2.47%）

韓国総合株価指数 3202.62（+33.89 +1.07%）

豪ＡＳＸ２００指数 8967.40（-0.02 0.00%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81380.88（+74.03 +0.09%）



アジア株は軒並み上昇。ジャクソンホール会議でパウエルFRB議長が利下げに前向きな姿勢を示したことで、9月利下げ確実との見方が広がっている。米中関税休戦の延長や中国支援策期待、人民元高、エヌビディア報道にDeepSeekリリースを受けた中国株高もアジア市場にとってポジティブ。



中国人民銀行はきょう、元の中心レートを1ドル＝7.1161元と、昨年11月以来となる元高水準に設定した。また、前週末比0.2%の元高水準に設定、今年1月以来最大の引き上げとなった。



上海株は4営業日続伸し10年ぶり高値を更新、半導体関連が大幅高。香港株は約4年ぶり高値、半導体最大手SMICが上場来高値をつけている。

エヌビディアが一部のサプライヤーに「H20」関連の生産停止を要請したとの報道が引き続き材料視されている。「H20」生産停止となれば中国は国産の半導体に頼らざるを得なくなる。中国AI企業DeepSeekが旧モデル「R1」を上回る「V3.1」をリリースしたことも中国ハイテク株の買いを後押ししている、「V3.1」は旧モデルよりも回答がはるかに速いという。

