鉄道好き芸能人が旅を楽しむＢＳ日テレの番組「友近・礼二の妄想トレイン」。2025年8月26日（火）よる9時からの放送では、人気企画「徳永ゆうきの撮り鉄カレンダー旅」第3弾として江ノ電編をお届けします（※再放送）。

撮り鉄演歌歌手の徳永ゆうきさんに加え、前回に引き続き三山ひろしさんも参戦。夏の江ノ電と夜空を彩る花火のコラボという最高のワンショットを狙いますが、今回も予測不能な珍道中と想定外のハプニングが待ち受けます。

今回の舞台は夏の湘南！最高のワンショットなるか

今回のテーマは、神奈川県の湘南を走る江ノ島電鉄と、夜空に打ちあがる花火とのコラボレーション撮影。徳永さんも「夏らしい１枚が撮れるんじゃないか」と自信を見せ、スタジオの友近さんも「この２人の対決、好きよ」と期待を寄せます。

旅は大船駅から湘南モノレールで江の島へ。花火の前に、まずは絶景が楽しめる江ノ電でロケハンを開始します。

協力ムードから一転？グルメでも珍道中

前回はライバル心バチバチだった二人ですが、今回は協力ムードも見られます。江ノ電ファンにはおなじみの和菓子店で一緒に舌鼓を打ち、撮影候補地では二人で作戦会議を始める場面も。三山さんはおなじみのドローンカメラも持ち出し、空からのベストショットを狙います 。

しかし、湘南名物の生しらす丼をめぐっては、様子が一変……興味津々の徳永さんに対し、三山さんは何かと理由を付けて別のメニューを勧めます。その不思議な行動の理由は、その後訪れたスイーツ店で明らかになる、まさかのコラボメニューにありました。

決戦は花火！しかし、まさかのハプニングが……

いよいよメインイベントの花火と江ノ電のコラボショット撮影へ。しかし、準備段階で徳永さんがある失敗に気づき、さらに思いもよらないハプニングが二人を襲います。

果たして二人は、思い描いた奇跡の一枚を撮影することができたのか？ そして、カレンダー写真に選ばれるのはどちらの作品なのか？ 気になる結末は放送でご確認ください。

