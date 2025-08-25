戸田恵梨香、美スタイル際立つシルバードレス姿で登場 化粧水で肌ツヤ実感「赤ちゃんみたいになる」
俳優の戸田恵梨香（37）が25日、都内で行われたランコム新製品「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー発表会に登場。戸田は、美しいスタイルが際立つタイトなシルバードレス姿で登場した。
【全身カット】さすがのスタイル！ピッタリドレスでほっそり二の腕あらわな戸田恵梨香
戸田は同ブランドのジャパンアンバサダーを8年にわたり務めており、今回のイベントでは戸田が出演する新ブランドムービーがお披露目された。
8年を振り返ると「いろんなことがあって、たくさんの思い出がでてくるんですけど、最近で言うと、昨年の9月に大きなイベントがあって、ジャパンアンバサダーとして参加させていただきました。これがランコムの世界なんだと改めて実感しましたし、とても光栄でした。緊張と喜びもありつつ、盛り上がりのある会場だったので、素晴らしい体験をさせていただいたなと感じております」と振り返る。
9月5日に発売される新製品の化粧水「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」を一足先に使用したという戸田。「本当にすごいんです。みずみずしくて肌にスッとなじむ上に保護されているという体感があるので、完全に肌ツヤが変わります。贅沢に体に塗ったりしているんですけど、体に塗ると赤ちゃんみたいにモッチリとして水分を含んだ柔らかい肌になるんです。本当に感動していて。これは本当に多くの人に喜んでいただける商品になるんだなと思います」とアピールしていた。
